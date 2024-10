Chiuso per tre notti lo svincolo autostradale verso l'Austria (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sulla A23 Udine-Tarvisio, sono state annullate le ultime due notti di chiusura dell'uscita dello svincolo di Tarvisio nord, che erano previste giovedì 31 ottobre e di venerdì 1 novembre. Rimangono confermate le chiusure dell'uscita del suddetto svincolo, per chi proviene dal confine di Stato Udinetoday.it - Chiuso per tre notti lo svincolo autostradale verso l'Austria Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sulla A23 Udine-Tarvisio, sono state annullate le ultime duedi chiusura dell'uscita dellodi Tarvisio nord, che erano previste giovedì 31 ottobre e di venerdì 1 novembre. Rimangono confermate le chiusure dell'uscita del suddetto, per chi proviene dal confine di Stato

Chiuso per tre notti lo svincolo autostradale verso l'Austria

