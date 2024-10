Donnapop.it - Andrea Spezzacatena, tutta la storia vera del ragazzo dai pantaloni rosa

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è ilmorto suicida nel 2012 per esser stato bullizzato a scuola e sui social. Eccola sua. Leggi anche:, ildai, diventa un film Possibile che ancora la società contemporanea non riesca ad accettare l’identità sessuale, l’etnia diversa dalla propria, la religione altrui?era unappena quindicenne che si è tolto la vita soffocandosi con una sciarpa, proprio perché non accettato e sbeffeggiato dai compagni.non ha più retto gli insulti, le prese in giro di compagni di classe, dal vivo e sul web. Per bullizzarlo tramite social era stata addirittura creata con una pagina Facebook chiamata “Ildai“.