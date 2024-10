Anteprima24.it - Al via il bando di iscrizione per i soggetti ospitanti i tirocini di inclusione sociale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ stato pubblicato in data odierna sulla Piattaforma di Progetto “Inclusion” (www.inclusionambitob1.it/manifestazione-di-interesse--d-/) l’Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List diPubblici E Privati interessati ad ospitare ed attivared’destinati a persone con disabilità, già destinatari del Progetto promosso dall’Ambito B1, Comune di Benevento Capofila nell’ambito del PNRR – MISSIONE 5 – INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ – (P.N.R.R.) AMBITOB01 – BENEVENTO – C.U.P. J84H22000130004. Soggetto promotore dell’Intervento è la Sannioirpinia Lab APS, Agenzia per il Lavoro accreditata in Regione Campania e partner in Co – progettazione con l’Ambito B01, in ATS con la Projenia SCS e la Giovanimentor Onlus.