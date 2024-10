Ilgiorno.it - Accoltellamenti nella notte: due persone colpite al collo e al torace

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 –di sangue a Milano, con due, uno in zona NoLo, l’altro in quartiere Corvetto. In due episodi distinti sono rimasti feriti un 33enne e un 22enne, entrambi di origine straniera. Nessuno dei due, secondo quanto riferito dal 118, sarebbe in imminente pericolo di vita. Colpito alIl primo ferimento si è verificato all'1 e mezza in via Stamira d'Ancona. Qui, una strada fra viale Monza e via Padova, nei pressi del parco dedicato ai Martiri della libertà iracheni, un 22enne è stato soccorso per una ferita d'arma da taglio ale trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti per i rilievi. “Bucato” ilPoco più di mezz’ora dopo, alle 2.10, l’allarme è scattato in via Pomposa. In questo caso un 33enne è stato accoltellato al