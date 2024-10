Weah ammette: «Dumfries è molto forte. Vogliamo vincere!» (Di domenica 27 ottobre 2024) Timothy Weah sarà la sorpresa di formazione della Juventus in vista del match contro l’Inter. Il giocatore bianconero ha espresso il suo parere prima dei 90 minuti di gioco su Sky Sport. SFIDA – Timothy Weah ha parlatWeaho di Inter-Juventus a pochi attimi dal calcio d’inizio a San Siro, in programma alle ore 18: «Per me Dumfries è molto forte. Oggi devo giocare bene, attaccare bene e dopo perché non vincere stasera? La partita con lo Stoccarda abbiamo perso, stasera dobbiamo giocare insieme come squadra e quando lo facciamo siamo forti. Siamo pronti anche se la partita è difficile» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Weah ammette: «Dumfries è molto forte. Vogliamo vincere!») © Inter-News. Inter-news.it - Weah ammette: «Dumfries è molto forte. Vogliamo vincere!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Timothysarà la sorpresa di formazione della Juventus in vista del match contro l’Inter. Il giocatore bianconero ha espresso il suo parere prima dei 90 minuti di gioco su Sky Sport. SFIDA – Timothyha parlato di Inter-Juventus a pochi attimi dal calcio d’inizio a San Siro, in programma alle ore 18: «Per me. Oggi devo giocare bene, attaccare bene e dopo perché nonstasera? La partita con lo Stoccarda abbiamo perso, stasera dobbiamo giocare insieme come squadra e quando lo facciamo siamo forti. Siamo pronti anche se la partita è difficile» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «!») © Inter-News.

