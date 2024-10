Thesocialpost.it - Violenti nubifragi causano esondazione del Bormida: ingenti danni all’ospedale di Cairo Montenotte

(Di domenica 27 ottobre 2024)– Le forti piogge che hanno colpito la zona nella notte hanno causato la piena del fiume, provocando, tra cui quelli riportati ddi. La struttura sanitaria ha subìto l’allagamento del piano -1, dove sono collocati i reparti di radiologia e laboratorio analisi. Evacuazioni e primi soccorsi Durante l’emergenza, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare circa 40 persone, soccorse in diverse situazioni di pericolo e portatein stato di shock. Il personale sanitario, coordinato dall’Asl 2, ha garantito il funzionamento del Punto di Primo Intervento per tutta la notte, fornendo primi soccorsi e abiti asciutti alle persone assistite.