Ue, 'le presunte irregolarità in Georgia vanno affrontate' (Di domenica 27 ottobre 2024) "A seguito delle elezioni parlamentari in Georgia, intendo inserire la Georgia nell'ordine del giorno della riunione informale del summit Ue a Budapest. Prendiamo atto della valutazione preliminare dell'Osce/Odihr e chiediamo alla commissione elettorale centrale e alle altre autorità competenti di adempiere al loro dovere di indagare e giudicare in modo rapido, trasparente e indipendente le irregolarità elettorali e le relative accuse. Queste presunte irregolarità devono essere seriamente chiarite e affrontate". Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su X. Quotidiano.net - Ue, 'le presunte irregolarità in Georgia vanno affrontate' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) "A seguito delle elezioni parlamentari in, intendo inserire lanell'ordine del giorno della riunione informale del summit Ue a Budapest. Prendiamo atto della valutazione preliminare dell'Osce/Odihr e chiediamo alla commissione elettorale centrale e alle altre autorità competenti di adempiere al loro dovere di indagare e giudicare in modo rapido, trasparente e indipendente leelettorali e le relative accuse. Questedevono essere seriamente chiarite e". Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su X.

