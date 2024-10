Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 11:30

(Di domenica 27 ottobre 2024) Luceverdedalla redazione il momento ilsul Grande Raccordo Anulare code su via Flaminia Nuova 3 raccordo il Labaro in uscita dain città riaperta via Tuscolana all’altezza di volumi ha siglato un incidente in via Nomentana tra via Cagliari e via Reggio Emilia possibili rallentamenti zona Portuense fino alle 14 manifestazioni corri con Chiara per la ricerca si tratta di una manifestazione podistica non competitiva con partenza e arrivo in via Filippo tajani possibili disagi alalle 15 all’Olimpico la Lazio spedra il Genoa possibili disagi per ilprima e dopo la gara Flaminio al della Vittoria nell’aria Italico è lungo la tangenziale partecipiamo la chiusura delle 22 di stasera a causa di lavori sulla via Cilicia alle porte di San Giovanni in entrambi i sensi di marcia fino alle 5 di domani ultimo giorno in Ostiense presso gli spazi interni del ...