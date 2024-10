Velvetmag.it - Tieni spenti tutti i termosifoni in casa, da oggi puoi riscaldarla così spendendo quasi zero

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Quando pensiamo al riscaldamento, ovviamente il primo pensiero va proprio ai, croce e delizia per tantissimi italiani. Se da una parte infatti si tratta di un sistema ottimo per non patire il freddo durante l’inverno, dall’altro, specialmente negli ultimi anni, ha assunto un costo considerevole. Insomma, il caro energia continua a pesare non poco, motivo per cui prima di accendere i caloriferi ci si pensa più che bene perché potrebbero arrivate delle stangate in bolletta. Il mercato diperò offre anche soluzioni alternative che, pur richiedendo un investimento iniziale, possono ridurre notevolmente i costi in bolletta.