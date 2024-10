Esports247.it - Starship Troopers: Extermination, un titolo interessante con qualche problema tecnico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nonostante qualcuno possa essere subito tentato nel fare un paragone trae Helldivers 2, i due titoli in realtà si discostano parecchio. È vero, sono entrambi degli sparattutto cooperativi multiplayer il cui l’obiettivo è disintegrare in mille modi diversi orde di alieni insettoidi, ispirati proprio al film “– Fanteria dello spazio” del 1997 diretto da Paul Verhoeven, ma per il resto sono due titoli molto diversi. Tra i due titoli ci sono anche pesanti differenze di budget (e questo si sente parecchio in alcuni frangenti) ma, anche se meno rifinito in alcune sue parti,riesce a buttare il cuore oltre l’ostacolo e regalare un’esperienza emozionante. A tratti.