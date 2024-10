Liberoquotidiano.it - "Quando hanno cominciato a controllarmi": Meloni smaschera gli spioni. Poi travolge la sinistra

(Di domenica 27 ottobre 2024) Elezioni anticipate per capitalizzare il consenso? "Dicono un sacco di cose, tendenzialmente false". Giorgiasmonta le illazioni dei giornaloni parlando nel nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 30 ottobre, Hitler e Mussolini. L'idillio fatale che sconvolse l'Europa (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa). "Ho smesso di leggere la rassegna stampami sono resa conto che almeno la metà delle cose che si scrivono non vengono scritte per raccontare un fatto, come dovrebbe essere, ma piuttosto per tentare di determinarne uno. È un tentativo di condizionamento al quale non mi presto". Poi il premier ha parlato anche delle ultime inchieste sul dossieraggio e il mercato delle spie: "e inchieste dicono che il dossieraggio su di me ègià alla fine del governo Draghisi capiva che sarei potuta andare al governo.