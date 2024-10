Oasport.it - Pattinaggio artistico: Sakamoto limita i danni e vince Skate Canada. Egemonia nipponica in campo femminile

(Di domenica 27 ottobre 2024)giapponese nella provadi, secondo appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin fase di svolgimento in questi giorni sul ghiaccio dello Scotiabank Center di Halifax (Nuova Scozia). La super favorita Kaoriha infatti centrato la seconda vittoria consecutiva in terra nordamericana, seguita dalla connazionale Rino Matsuike, autrice di una rimonta clamorosa dal decimo posto, e da Hana Yoshida che aveva chiuso lo short in quarta posizione. Ma andiamo con ordine.