Milan vs Napoli | le probabili formazioni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei fanno visita ai rossoneri per restare in vetta e misurare le proprie ambizioni scudetto con una diretta concorrente per la vittoria finale.vssi giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci da un turno di riposo forzato per il rinvio del match contro il Bologna, i rossoneri si presentano a questo scontro diretto forti dei due successi consecutivi in campionato e in Champions League che li hanno riportati nei piani alti dopo qualche passo falso di troppo. Vincere contro i partenopei significherebbe accorciare a quattro lunghezze l’attuale distacco con una partita in meno.