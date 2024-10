Messina annichilito dall'Avellino: gli irpini vincono 6-0. La squadra si scusa con i tifosi (Di domenica 27 ottobre 2024) Avellino-Messina 6-0 MARCATORI : pt 19’ De Cristofaro, 29’ Enrici, 44’ Russo; st 11’ Russo, 28’ Patierno, 47’ Patierno. Avellino (4-3-1-2) : Iannarilli 6.5; Cancellotti 7, Rigione 7 (15’ st Cionek 6), Enrici 7.5, Frascatore 6 (21’ st Liotti 7.5); De Cristofaro 7, Palmiero 6 (21’ st Armellino 6), Sounas 7.5 (15’ Gori 6); D'Ausilio 7 (9’ st Tribuzzi 7); Patierno 7.5, Russo 8. A Feedpress.me - Messina annichilito dall'Avellino: gli irpini vincono 6-0. La squadra si scusa con i tifosi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024)6-0 MARCATORI : pt 19’ De Cristofaro, 29’ Enrici, 44’ Russo; st 11’ Russo, 28’ Patierno, 47’ Patierno.(4-3-1-2) : Iannarilli 6.5; Cancellotti 7, Rigione 7 (15’ st Cionek 6), Enrici 7.5, Frascatore 6 (21’ st Liotti 7.5); De Cristofaro 7, Palmiero 6 (21’ st Armellino 6), Sounas 7.5 (15’ Gori 6); D'Ausilio 7 (9’ st Tribuzzi 7); Patierno 7.5, Russo 8. A

