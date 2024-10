Marina uccisa con un colpo di fucile a Parma, lì da giorni, marito fermato in Toscana: “Grande vuoto” (Di domenica 27 ottobre 2024) La coppia era sposata da più di trent’anni. La vittima, Marina Cavalieri, era appena andata in pensione dopo aver lavorato come infermiera all'ospedale Maggiore di Parma. "Con i tuoi toni pacati, la gentilezza e la delicatezza, ti sei dedicata al prossimo" hanno ricordato i colleghi. Il marito Giovanni Vascelli, 65 anni, ora in carcere per omicidio volontario. Fanpage.it - Marina uccisa con un colpo di fucile a Parma, lì da giorni, marito fermato in Toscana: “Grande vuoto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La coppia era sposata da più di trent’anni. La vittima,Cavalieri, era appena andata in pensione dopo aver lavorato come infermiera all'ospedale Maggiore di. "Con i tuoi toni pacati, la gentilezza e la delicatezza, ti sei dedicata al prossimo" hanno ricordato i colleghi. IlGiovanni Vascelli, 65 anni, ora in carcere per omicidio volontario.

