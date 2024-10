Maltempo, due dispersi: temporali in Sardegna e Piemonte. Liguria al voto sotto la pioggia (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Il Maltempo non concede tregua al Paese, flagellato da nord a sud da temporali, nubifragi e da conseguenti frane e smottamenti. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione su alcuni settori di Piemonte e Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su gran parte della Sardegna e su altre zone di Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, oltre a Toscana, Veneto, Valle d'Aosta e Lombardia. Liguria al voto sotto la pioggia Seggi aperti sotto la pioggia in Liguria. Sull'affluenza pesa l'incognita Maltempo: la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuni seggi in zone a rischio (Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno) sono stati spostati. Quotidiano.net - Maltempo, due dispersi: temporali in Sardegna e Piemonte. Liguria al voto sotto la pioggia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Ilnon concede tregua al Paese, flagellato da nord a sud da, nubifragi e da conseguenti frane e smottamenti. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione su alcuni settori die nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su gran parte dellae su altre zone died Emilia-Romagna, oltre a Toscana, Veneto, Valle d'Aosta e Lombardia.allaSeggi apertilain. Sull'affluenza pesa l'incognita: la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per piogge diffuse ee alcuni seggi in zone a rischio (Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno) sono stati spostati.

