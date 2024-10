LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: tutti contro Alonso (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sul circuito internazionale di Buriram. Sarà una gara speciale, dove i riflettori saranno tutti puntati su David Alonso che, dopo aver conquistato aritmeticamente il titolo, è intenzionato a scrivere una pagina di storia indelebile nella classe più leggera. L’obiettivo del colombiano è chiaro: superare il record di vittorie del “Dottore” Valentino Rossi, capace di raccogliere ben dodici successi nell’allora 125. Ma adesso, con ben tre chance a disposizione e con il sudamericano già a numero eguagliato, il primato del fenomeno marchigiano è messo seriamente in discussione. Oasport.it - LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: tutti contro Alonso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, diciottesimo appuntamento del Motomondialeper ciò che concerne lain scena sul circuito internazionale di Buriram. Sarà una gara speciale, dove i riflettori sarannopuntati su Davidche, dopo aver conquistato aritmeticamente il titolo, è intenzionato a scrivere una pagina di storia indelebile nella classe più leggera. L’obiettivo del colombiano è chiaro: superare il record di vittorie del “Dottore” Valentino Rossi, capace di raccogliere ben dodici successi nell’allora 125. Ma adesso, con ben tre chance a disposizione e con il sudamericano già a numero eguagliato, il primato del fenomeno marchigiano è messo seriamente in discussione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Moto2, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Ogura per timbrare il Mondiale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca delle qualifiche di ieri Buongiorno amiche e amici di OA ... (oasport.it)

Moto3 diretta GP Thailandia LIVE - Il racconto in diretta del GP di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 19 giri ... (sport.virgilio.it)

LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: tutti contro Alonso - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sul circuito ... (oasport.it)

MotoGP, LIVE Gran Premio Thailandia: cronaca diretta giro dopo giro - MotoGP: Dopo la vittoria nella Sprint, Bastianini sogna il bis. Bagnaia deve assolutamente rispondere a Martìn che ora è a +22 e può già iniziare a correre in difesa. Marquez possibile sorpresa, ma le ... (gpone.com)