L’Inter l’ha buttata: 4-4 con la Juve. Il Napoli in fuga a più quattro (e in città si lamentano pure) (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Inter l’ha buttata: 4-4 con la Juve. Il Napoli in fuga a più quattro (e in città si lamentano pure) Juventus-Inter 4-4, quasi come Italia-Germania. E il Napoli si ritrova in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulL’Inter e cinque sulla Juventus. Dopo nove giornate, laddove quattro mesi fa il Napoli era un tappeto di macerie. E a Napoli storcono il naso. Gli inenarrabili danni del sarrismo. Da stasera, con i quattro gol subiti dalla Juventus, Napoli e bianconeri hanno la miglior difesa del campionato cin cinque gol subiti. Ma passiamo a Inter-Juventus. Il calcio italiano può finalmente alzare il vessillo dello spettacolo. Anche dell’intensità. Anche se è stato un match zeppo di errori. L’Inter ha segnato quattro gol, ma se n’è divorati almeno il doppio. La Juventus invece ha tratto il meglio dalle proprie possibilità. Ilnapolista.it - L’Inter l’ha buttata: 4-4 con la Juve. Il Napoli in fuga a più quattro (e in città si lamentano pure) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024): 4-4 con la. Ilina più(e insintus-Inter 4-4, quasi come Italia-Germania. E ilsi ritrova in testa alla classifica conpunti di vantaggio sule cinque sullantus. Dopo nove giornate, laddovemesi fa ilera un tappeto di macerie. E astorcono il naso. Gli inenarrabili danni del sarrismo. Da stasera, con igol subiti dallantus,e bianconeri hanno la miglior difesa del campionato cin cinque gol subiti. Ma passiamo a Inter-ntus. Il calcio italiano può finalmente alzare il vessillo dello spettacolo. Anche dell’intensità. Anche se è stato un match zeppo di errori.ha segnatogol, ma se n’è divorati almeno il doppio. Lantus invece ha tratto il meglio dalle proprie possibilità.

