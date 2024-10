Liguria, seggi aperti per la sfida Bucci-Orlando. Ma alle 19 di domenica ha votato solo il 30% degli elettori (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono in corso le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione Liguria. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 27 ottobre, e domani, lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15. alle 19 di domenica, secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, aveva votato il 30,6% degli aventi diritto. Nel 2020, precedente tornata, il parziale alla stessa ora era stato leggermente superiore, del 32,07%. La provincia in cui l’affluenza è per il momento maggiore è quella di Genova, dove ha votato poco meno di un elettore su tre. Fanalino di coda della partecipazione al voto, invece, la provincia di Imperia: il dato è fermo al momento al 24,22%. I candidati e la posta in gioco Si vota un anno prima della naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo essere stato travolto dall’inchiesta giudiziaria. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono in corso le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione. Isono23 di oggi,27 ottobre, e domani, lunedì 28 ottobre, d15.19 di, secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, avevail 30,6%aventi diritto. Nel 2020, precedente tornata, il parziale alla stessa ora era stato leggermente superiore, del 32,07%. La provincia in cui l’affluenza è per il momento maggiore è quella di Genova, dove hapoco meno di un elettore su tre. Fanalino di coda della partecipazione al voto, invece, la provincia di Imperia: il dato è fermo al momento al 24,22%. I candidati e la posta in gioco Si vota un anno prima della naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo essere stato travolto dall’inchiesta giudiziaria.

