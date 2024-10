Ilgiorno.it - Le industrie del ’900 a Melegnano. Dalla fabbrica dei re alla chimica

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nel Novecentoè stata sede di importantiche nel complesso davano lavoro a oltre 3mila persone. La prima a insediarsi in città fu la Broggi Izar, nell’omonimo quartiere che oggi ospita 440 appartamenti, lungo l’ansa del Lambro. Era chiamata "ladei re" perché produceva posate e argenteria per le case regnanti d’Europa, gli alberghi blasonati e i transatlantici, tra i quali l’Andrea Doria. Restò in attività dal 1900 al 1996. Poi fu la volta della Monti & Martini, che produceva materiali dielettrici e materie plastiche. Aperto nel 1932, lo stabilimento disi trovava nell’attuale piazza delle Associazioni, poco lontanostazione ferroviaria. L’attività è cessata nel 1983; l’ex magazzino di spedizioni dell’azienda ospita oggi la biblioteca comunale.