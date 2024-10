La Lazio ritrova la vittoria, 3-0 al Genoa (Di domenica 27 ottobre 2024) Noslin al 21' poi Pedro e Vecino nel finale affondano i rossoblù ROMA - La Lazio riscatta immediatamente la sconfitta contro la Juventus e ritrova i tre punti contro un Genoa che, invece, non riesce a dare continuità al pareggio in rimonta contro il Bologna e rimane fermo in terzultima posizione: al Ilgiornaleditalia.it - La Lazio ritrova la vittoria, 3-0 al Genoa Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Noslin al 21' poi Pedro e Vecino nel finale affondano i rossoblù ROMA - Lariscatta immediatamente la sconfitta contro la Juventus ei tre punti contro unche, invece, non riesce a dare continuità al pareggio in rimonta contro il Bologna e rimane fermo in terzultima posizione: al

