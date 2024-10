Juventus, Motta: "L'Inter poteva chiuderla, noi vincerla dopo il 4-4. In difesa dobbiamo migliorare. Su Danilo..." (Di domenica 27 ottobre 2024) Al termine della rocambolesca sfida tra Inter e Juventus, gara terminata 4-4 dopo una rimonta clamorosa da parte dei bianconeri, mister Thiago Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Al termine della rocambolesca sfida tra, gara terminata 4-4una rimonta clamorosa da parte dei bianconeri, mister Thiago

Tiago Djalò gioca e segna col Porto. Cosa cambia per la Juventus dopo il ko di Bremer - La sua giovane carriera è per principio caratterizzata da un andamento curioso, che finisce per sollevare il dubbio se ci si trovi di fronte... (Calciomercato.com)

Vlahovic-Juventus - cosa succede dopo l'arrivo dell'agente a Torino. E Milik non ha tempi certi - E` stata una giornata diversa dalle altre, e tutto sommato pure indicativa. Dusan Vlahovic ha ricevuto nelle scorse ore la visita del suo agente,... (Calciomercato.com)

Juventus, Thiago Motta: "Abbiamo sofferto tanto, ma alla fine potevamo vincerla" - Thiago Motta analizza il folle pareggio per 4-4 nel derby d'Italia contro l'Inter. "Abbiamo avuto situazioni complicate, ma siamo riusciti a rimanere in partita. Dopo il quarto gol, l'Inter à venuta f ... (sportmediaset.mediaset.it)

Juventus, Motta: "L'Inter poteva chiuderla, noi vincerla dopo il 4-4. In difesa dobbiamo migliorare. Su Danilo..." - Al termine della rocambolesca sfida tra Inter e Juventus, gara terminata 4-4 con una rimonta clamorosa da parte dei bianconeri, Thiago Motta ha parlato ai microfoni. (calciomercato.com)

Juventus, Motta contento a metà: “Avremmo meritato qualcosa in più” - Non si sbottona Thiago Motta dopo Inter-Juventus: il tecnico bianconero parla ancora della lotta scudetto dopo il pari di San Siro ... (calciomercato.it)

Emergenza Juventus: altro infortunio e nuovo rinforzo per Thiago Motta - In vista di Inter-Juventus, si aggrava l'emergenza per Thiago Motta: il nuovo infortunio spinge verso altri rinforzi di mercato ... (calciomercato.it)