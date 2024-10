Cityrumors.it - Il Real fa una figuraccia, ma Ancelotti se la prende con la panchina del Barca

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il calmo e serafico tecnico madrinista per la prima volta perde la pazienza anche mentre sta perdendo la gara e ne dice parecchie Una partita nata storta e finita peggio. Lo doveva capire sin dalla rete annullata a Mbappé per un fuorigioco millimetrico che il Clasico sarebbe andato male. Ma Carlosempre tutto con filosofia, non stavolta. Il campo e tranquillo Carloperde la pazienza con ladel Barcellona e Flick gli dà ragione (Screenshot Cityrumors.it)Non è certo per la sconfitta in casa, sonora e difficile da mandare giù perché quando si perde per 4-0 nel proprio stadio contro una diretta rivale non è mai bello anzi, fa arrabbiare e soprattutto innervosire, manon è certo la prima volta che subisce unadel genere.