Seggi aperti in Liguria per le elezioni regionali che si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dopo le dimissioni di luglio da parte di Giovanni Toti, coinvolto nell'inchiesta per corruzione che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, quasi un milione e mezzo di cittadini sono chiamati al voto per decidere il nuovo governatore e il Consiglio. La "battaglia" tra i due principali candidati si preannuncia serrata: da un lato, per il centrodestra l'ex sindaco di Genova Marco Bucci, dall'altro l'ex ministro della giustizia dem Andrea Orlando sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle.

I precedenti di una regione da sempre in "bilico"

AGI -- Seggi aperti in Liguria per le elezioni regionali che si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dopo le dimissioni di luglio da parte di Giovanni Toti, coinvolt ...

Liguria: seggi aperti dalle 7 oggi per il dopo-Toti, al voto sotto la pioggia

Dal 1995, anno in cui è entrata la riforma che prevede l'elezione diretta dei governatori, ad oggi, nelle 6 tornate elettorali le coalizioni di centro

Liguria al voto, una regione in bilico

Elezioni in Liguria, Schlein e Conte sul palco insieme per Orlando: "Vinciamo per voltare pagina e fare gli interessi di tutti i liguri". Teatro strapieno, il candidato esce per ringraziare chi è rima

Liguria: seggi aperti per il dopo-Toti, al voto sotto la pioggia

Si vota fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo le dimissioni seguito alle inchieste