Fasano: investito nella notte, 76enne morto. L'automobilista non ha prestato soccorso Indagano i carabinieri (Di domenica 27 ottobre 2024) L'automobilista, secondo ricostruzioni, non ha prestato soccorso. Ha investito l'anziano nel pieno centro di Fasano ed ha tirato dritto. Accaduto intorno alle 4. Altri automobilisti hanno allertato i soccorsi. Il 76enne è stato trasportato all'ospedale dove è morto. Indagano i carabinieri.

