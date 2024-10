F1 GP Messico | risultati e ordine di arrivo vittoria per Sainz sul podio anche Norris e Leclerc

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Carlosvince il Gran Premio del, davanti a Landoe Charles. La gara inizia con un ottimo spunto di Verstappen che prende la prima posizione e, poco dopo, la Safety Car fa il suo inizio. Un contatto nel corso della partenza mette fuori dai giochi Alex Albon e Yuki Tsunoda. Alla ripartenzasi riprende la testa della classifica, poi Verstappen ecombattono corpo a corpo fino a uscire di pista. Tra i due litigantigode, e passa in seconda posizione. L’olandese viene penalizzato con 20 secondi. Il resto della gara viene monopolizzato fa, che si porta dietro il compagno di squadra.vive una gara difficile ed è costretto al lift and cost per gran parte delle tornate, conche sul finale lo mette nel mirino e poi conquista la seconda posizione.