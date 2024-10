361magazine.com - Ballando con le Stelle: chi sono i vincitori della quinta puntata, Nina Zilli in lacrime

(Di domenica 27 ottobre 2024)con le, ecco cos’è accaduto nel corsonuovaincon le, ieri sera è andata in onda una nuova, dove è successo di tutto. Il talent show condotto da Milly Carlucci ha regalato nuove emozioni ai telespettatori e ai concorrenti in gara. Leggi anche Grande Fratello, Javier disposto a rivelare tutto Ecco cosa è emerso nel corsonuovaLa classifica ha visto arrivare primi Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti. Al secondo posto con 69 punti troviamo Federica Nargi e Luca Favilla. La Nargi nella clip che precede la sua esibizione ha raccontato un momento difficile che ha vissuto lei insieme alla sua famiglia raccontando il periodo che la sorella Claudia ha dovuto superare combattendo con l’anoressia: “È stato un periodo difficile per tutta la mia famiglia”.