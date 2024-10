Armata di coltello rapina due ragazzine in centro a Bergamo: una passante la insegue e la fa catturare (Di domenica 27 ottobre 2024) LA STORIA. Una minorenne ha minacciato e portato via un cellulare a due studentesse che hanno chiesto aiuto a una donna: «L’ho inseguita e me lo sono fatto restituire, non ci ho più visto». Ecodibergamo.it - Armata di coltello rapina due ragazzine in centro a Bergamo: una passante la insegue e la fa catturare Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) LA STORIA. Una minorenne ha minacciato e portato via un cellulare a due studentesse che hanno chiesto aiuto a una donna: «L’ho inseguita e me lo sono fatto restituire, non ci ho più visto».

