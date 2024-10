Davidemaggio.it - Amici 24, diretta quinta puntata

(Di domenica 27 ottobre 2024) Anticipazionidi domenica 27 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì. Due allievi hanno affrontato una sfida: si tratta del cantante TrigNO e della ballerina Rebecca, che sono riusciti a confermare la loro presenza nella scuola e a ‘riottenere’ il banco. A decretare l’esito il produttore e discografico Rory Di Benedetto e il coreografo Marcello Sacchetta. Spazio inoltre alla consueta gara tra gli allievi: a giudicare Amadeus, per il canto, e Virna Toppi, prima ballerina alla Scala di Milano, per il ballo. Gli ultimi delle classifiche e, dunque, in sfida, sono risultati essere Luk3 per il canto (il migliore è Nicolò), mentre per il ballo la Toppi ha ‘condannato’ Teodora (e ha piazzato in testa Daniele).Ospite musicale dellaAlessandra Amoroso, che presenta il brano Si mette male.