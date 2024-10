Akragas, la decisione dopo il tonfo di Acireale: Deni pronto a tornare sul mercato (Di domenica 27 ottobre 2024) Il patron dell’Akragas Giuseppe Deni comunica che, alla luce della nuova sconfitta in campionato contro l'Acireale, causata dall'ennesima prestazione opaca della squadra, ha deciso di intervenire immediatamente sul mercato per rafforzare l'organico in quei reparti carenti di qualità ed esperienza Agrigentonotizie.it - Akragas, la decisione dopo il tonfo di Acireale: Deni pronto a tornare sul mercato Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il patron dell’Giuseppecomunica che, alla luce della nuova sconfitta in campionato contro l', causata dall'ennesima prestazione opaca della squadra, ha deciso di intervenire immediatamente sulper rafforzare l'organico in quei reparti carenti di qualità ed esperienza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Akragas opta per un ritorno in panchina: Bonfatto ritrova il suo posto - Dopo la separazione dal tecnico Pino Rigoli, l'Akragas ha optato per il ritorno di Bonfatto sulla panchina. Di seguito la nota del club siciliano: La Società dell’Akragas comunica di aver riaffidato ... (tuttoreggina.com)

Altro ribaltone sulla panchina dell'Akragas: Rigoli saluta dopo due partite - Durata appena due gare la terza esperienza sulla panchina dell'Akragas di Pino Rigoli, che lascia a causa di divergenze tecniche. Il club akragantino aveva esonerato Bonfatto dopo appena due partite. (tuttoreggina.com)

Akragas, altra sconfitta: l’Igea vince di rigore - Un calcio di rigore realizzato da Aperi, all’8’ minuto della ripresa, condanna l’Akragas alla quarta sconfitta in campionato. Un risultato che ra scivolare nuovamente i biancazzurri in fondo alla ... (grandangoloagrigento.it)

Serie D, giornata amara per le squadre agrigentine: Akragas ultima in classifica - L’Akragas non riesce a vincere e rimane fanalino di coda con soli 3 punti dopo cinque partite disputate. Per i biancazzurri di mister Rigoli decide la rete al 52' minuto di Apera che porta così alla ... (scrivolibero.it)