Adele ferma il concerto e scoppia in lacrime la scoperta di fronte a migliaia di fan | chi c’era tra il pubblico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il recentedial Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas ha regalato un momento indimenticabile, non solo per i fan presenti ma anche per le due icone della musica:e Céline Dion. Durante la sua esibizione,ha notato Céline tra il, e l’emozione che ne è seguita ha commosso tutti. La serata si è svolta in un’atmosfera di grande attesa, conche ha presentato i suoi successi più amati, alternando brani del suo ultimo album 30 a classici che hanno segnato la sua carriera. La performance era già carica di emozioni quando, a un certo punto,ha deciso di scendere tra il. >> “Papà è morto, era malato”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante autore di grandi successi È in quel momento che ha avvistato Céline Dion, seduta tra i fan, pronta ad assistere aldella sua collega.