Addio a Mario Fiore, il diavolo-satanello rossonero degli anni di Zemanlandia e del Milan dei record (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è spento all'età di 69 anni, Mario Fiore, il diavolo rossonero, simbolo della non-violenza negli stadi. Originario di San Giovanni Rotondo, era noto per la maschera che indossava durante le partite del Milan dei record e del Foggia di Zemanlandia. Si è fatto conoscere e apprezzare negli Foggiatoday.it - Addio a Mario Fiore, il diavolo-satanello rossonero degli anni di Zemanlandia e del Milan dei record Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è spento all'età di 69, il, simbolo della non-violenza negli stadi. Originario di San GiovRotondo, era noto per la maschera che indossava durante le partite deldeie del Foggia di. Si è fatto conoscere e apprezzare negli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio a Mario Fiore, il diavolo-satanello rossonero degli anni di Zemanlandia e del Milan dei record - La sua maschera era diventata il simbolo della non-violenza negli stadi. Originario di San Giovanni Rotondo, Fiore aveva 69 anni ... (foggiatoday.it)

Lutto nel mondo della musica, addio a Mario Fabiani - Lutto nel mondo della musica: è morto all'età di 69 anni il cantante Mario Fabiani, nome d'arte di Mario Macciocco. Con la sua band "Il giocattolo" scrisse nel 1979 "Ti ho vista piangere", successo de ... (ansa.it)

Addio a Mario Fabiani, il cantautore è morto a 69 anni - Si è contraddistinto non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo impegno verso cause sociali. È particolarmente noto per l’inno dedicato al Cagliari Calcio, la squadra della sua città na ... (lanuovasardegna.it)

Lutto nel mondo della musica sarda, addio a Mario Fabiani - Si è spento a 69 anni lo storico cantautore cagliaritano che ottenne grande successo negli anni '80 e rimase da allora nel cuore dei sardi ... (cagliaripad.it)