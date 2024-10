Ilrestodelcarlino.it - Addio a Jackson, uno dei ’papà’ della Domus

(Di domenica 27 ottobre 2024)a uno deidel chirurgo. L’archeologo inglese Ralph, specialista dell’antica civiltà romana ed espertoBritannia romana, si è spento all’età di 73 anni per tumore: a darne notizia il giornale inglese The Guardian a funerali avvenuti. La fama diè legata a doppio filo alla ’Pompei’ riminese. Che venne alla luce per caso. Nel 1989, mentre si scavava per i lavori di riqualificazione di piazza Ferrari, vennero scoperti i primi resti di quella che poi, grazie alla lunga e approfondita campagna archeologica, emerse in tutta la sua bellezza: sotto piazza Ferrari si nascondeva la casa di un medico, risalente alla seconda metà del secondo secolo dopo Cristo.