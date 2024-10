Zenelss Zone Zero 1.3: Novità e codice da riscattare (Di sabato 26 ottobre 2024) HoYoverse annuncia ufficialmente la versione 1.3 per Zenless Zone Zero, la quale sarà disponibile a partire dal 6 Novembre. L’aggiornamento in questione porterà i Proxy a collaborare con Tsukishiro Yanagi per portare a termine una missione speciale. La patch introdurrà le nuove modalità di gioco Il Mistero di Arpeggio Fault e Prova di Battaglia Simulata, oltre al Quartier Generale HAND, l’Ufficio H.S.O.S 6 e lo Studio Sand Z da esplorare. Migliori console per videogiochi Nuovo aggiornamento per Zenless Zone Zero Come ogni nuovo aggiornamento non mancheranno nuovi episodi sepciali, questa volta dedicati a Y anagi e Lighter, i quali permetteranno di provare personalmente i nuovi personaggi, oltre che conoscere le loro storie. Gamerbrain.net - Zenelss Zone Zero 1.3: Novità e codice da riscattare Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di sabato 26 ottobre 2024) HoYoverse annuncia ufficialmente la versione 1.3 per Zenless, la quale sarà disponibile a partire dal 6 Novembre. L’aggiornamento in questione porterà i Proxy a collaborare con Tsukishiro Yanagi per portare a termine una missione speciale. La patch introdurrà le nuove modalità di gioco Il Mistero di Arpeggio Fault e Prova di Battaglia Simulata, oltre al Quartier Generale HAND, l’Ufficio H.S.O.S 6 e lo Studio Sand Z da esplorare. Migliori console per videogiochi Nuovo aggiornamento per ZenlessCome ogni nuovo aggiornamento non mancheranno nuovi episodi sepciali, questa volta dedicati a Y anagi e Lighter, i quali permetteranno di provare personalmente i nuovi personaggi, oltre che conoscere le loro storie.

