Via libera alla manovra Variazione di bilancio Nuova scuola a ovest

Prima Variazione di bilancio di peso dell'amministrazione guidata da Michele Lissia, che consentirà l'attuazione di alcune delle linee di mandato del sindaco. È stata approvata giovedì sera in Consiglio comunale e permetterà di far partire una serie di opere pubbliche che guardano all'innovazione, al sociale e all'istruzione. La parte più copiosa della manovra da 12 milioni, infatti, sarà destinata alla costruzione di una Nuova scuola media a Pavia ovest. "Con 9,1 milioni – ha spiegato l'assessore al bilancio Matteo Pezza – su un'area verde di circa 30mila metri quadrati in via Tibaldi, sarà realizzato un edificio che potrà ospitare 15 classi per 3 sezioni con tutti i servizi necessari per una scuola moderna".

