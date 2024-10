Until Dawn, approda su PC il gioco horror che ha rivoluzionato un genere (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel 2015, accadde qualcosa di davvero magico nel mondo dei videogiochi. Prima dell’uscita di Until Dawn, i tentativi di creare un film interattivo appassionante, un obiettivo inseguito da decenni, avevano quasi sempre fallito, spesso in modo spettacolare. Poi, quasi in sordina, Supermassive Games riuscì finalmente a realizzare ciò che molti consideravano impossibile. Non si trattava di un’impresa rivoluzionaria: bastava un aggiornamento tecnologico e dialoghi scritti meglio rispetto agli FMV degli anni ‘90. Ma il vero colpo di genio fu legare il tutto a un genere cinematografico che si sposava perfettamente con le peculiarità del medium interattivo: il teen slasher. Oggi, quasi dieci anni dopo, possiamo rivivere l’esperienza su PC con una versione rimasterizzata che offre una nuova veste grafica e alcuni piccoli arricchimenti narrativi. Esports247.it - Until Dawn, approda su PC il gioco horror che ha rivoluzionato un genere Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel 2015, accadde qualcosa di davvero magico nel mondo dei videogiochi. Prima dell’uscita di, i tentativi di creare un film interattivo appassionante, un obiettivo inseguito da decenni, avevano quasi sempre fallito, spesso in modo spettacolare. Poi, quasi in sordina, Supermassive Games riuscì finalmente a realizzare ciò che molti consideravano impossibile. Non si trattava di un’impresa rivoluzionaria: bastava un aggiornamento tecnologico e dialoghi scritti meglio rispetto agli FMV degli anni ‘90. Ma il vero colpo di genio fu legare il tutto a uncinematografico che si sposava perfettamente con le peculiarità del medium interattivo: il teen slasher. Oggi, quasi dieci anni dopo, possiamo rivivere l’esperienza su PC con una versione rimasterizzata che offre una nuova veste grafica e alcuni piccoli arricchimenti narrativi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Until Dawn : un remake che convince a metà - Dopo quasi 10 anni dal lancio, Until Dawn torna sugli scaffali con un remake pensato per Playstation 5. Sony e i ragazzi di Supermassive Games ci invitano a tornare a Blackwood Pines per reimmergerci nell’appassionante storia di un cult videoludico ... (Nerdpool.it)

Until Dawn : Sony fissa l’uscita del film nel 2025 - Sony Pictures ha finalmente svelato la data d’uscita di Until Dawn, il film ispirato al famoso videogame targato Supermassive Games. Con le riprese terminate lo scorso 7 ottobre (qui il nostro aggiornamento), Until Dawn ha ottenuto nelle ultime ... (Universalmovies.it)

Until Dawn : svelata la data di uscita del film tratto dal videogioco - Il film Until Dawn, diretto da David F. Sandberg e tratto dal popolare videogioco, ha finalmente una data di uscita nelle sale. Until Dawn, il film prodotto da Screen Gems tratto dal popolare videogioco di Sony Playstation, ha ora una data di ... (Movieplayer.it)

Until Dawn - annunciata la data d’uscita del film di Sony Pictures - Il film di Until Dawn verrà rilasciato nei cinema il 25 Aprile 2025, con la distribuzione affidata nello specifico a Screen Gems di Sony Pictures. A condividere questa importante novità sulla pellicola cinematografica basata sulla serie videoludica ... (Game-experience.it)