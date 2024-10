Startlist gigante maschile Soelden 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani (Di sabato 26 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre andrà in scena il gigante maschile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Anche per gli uomini si apre la stagione sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach con la consueta prova tra le porte larghe, sperando che il meteo non giochi brutti scherzi e che venga permesso il regolamento svolgimento della gara. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. Lo svizzero Marco Odermatt si presenterà con tutti i favori del pronostico e punta a incominciare la stagione con il piede giusto, ma il fuoriclasse elvetico dovrà vederla con una concorrenza comunque stimolante guidata dai suoi connazionali Loic Meillard e Thomas Tumler, dal croato Filip Zubcic, dai norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath, dallo sloveno Zan Kranjec, dall’austriaco Manuel Feller. Oasport.it - Startlist gigante maschile Soelden 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre andrà in scena ildi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Anche per gli uomini si apre la stagione sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach con la consueta prova tra le porte larghe, sperando che il meteo non giochi brutti scherzi e che venga permesso il regolamento svolgimento della gara. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. Lo svizzero Marco Odermatt si presenterà con tutti i favori del pronostico e punta a incominciare la stagione con il piede giusto, ma il fuoriclasse elvetico dovrà vederla con una concorrenza comunque stimolante guidata dai suoi connazionali Loic Meillard e Thomas Tumler, dal croato Filip Zubcic, dai norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath, dallo sloveno Zan Kranjec, dall’austriaco Manuel Feller.

Sci alpino - l’Italia spera di salire un gradino nel gigante maschile. Della Vite e Franzoni : tocca a voi. E il ‘nuovo’ Vinatzer… - Con il classico esordio sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) prende ufficialmente il via la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. La prima tappa sulle nevi austriache si vivrà, come tradizione, tra le porte larghe del gigante, una ... (Oasport.it)

