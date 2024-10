Sicurezza nazionale nell’era digitale. La Fondazione Vittorio Occorsio diventa piattaforma (Di sabato 26 ottobre 2024) Al Palazzo della Farnesina un incontro dedicato alla cyber Sicurezza organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio. L'evento ha riunito esponenti di spicco del mondo giuridico e istituzionale, per affrontare le sfide poste dalla giurisdizione in particolare sull'intelligenza artificiale. Laverita.info - Sicurezza nazionale nell’era digitale. La Fondazione Vittorio Occorsio diventa piattaforma Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 26 ottobre 2024) Al Palazzo della Farnesina un incontro dedicato alla cyberorganizzato dalla. L'evento ha riunito esponenti di spicco del mondo giuridico e istituzionale, per affrontare le sfide poste dalla giurisdizione in particolare sull'intelligenza artificiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Resilienza e sicurezza nazionale nell’era digitale. L’evento della Fondazione Vittorio Occorsio - Il Palazzo della Farnesina nei giorni scorsi è stato lo scenario di un importante incontro dedicato alla resilienza e alla sicurezza nazionale nell'era digitale, organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio. L'evento ha riunito esponenti di ... (Quotidiano.net)

Resilienza e sicurezza nazionale nell’era digitale. L’evento della Fondazione Vittorio Occorsio - Il Palazzo della Farnesina nei giorni scorsi è stato lo scenario di un importante incontro dedicato alla resilienza e alla sicurezza nazionale nell’era digitale, organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio. L’evento ha riunito esponenti di ... (Formiche.net)

Fondazione Vittorio Occorsio - alla Farnesina l'incontro su resilienza e sicurezza nazionale nell'era digitale - Il Palazzo della Farnesina nei giorni scorsi è stato lo scenario di un importante incontro dedicato alla resilienza e alla sicurezza nazionale nell'era digitale, organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio. L'evento ha riunito esponenti di ... (Iltempo.it)

Ddl sicurezza - Rifondazione comunista alla manifestazione per dire "no" - Rifondazione Comunista aderisce al presidio previsto per sabato 19 ottobre, alle ore 17,30, in Piazza Muzii. L'iniziativa é promossa da Usb e Potere aI Popolo con le adesioni di confederazione Cobas Pescara-Chieti, Casa del Popolo La ... (Ilpescara.it)