Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fanno sul serio? Arriva l’accusa di un’ex Grande fratello: “Hanno montato un teatrino…” (VIDEO) (Di sabato 26 ottobre 2024) Ai microfoni di Pomeriggio 5, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di Grande fratello finiscono al centro di una polemica accesa da Stefania Orlando. Sin dall’inizio del loro soggiorno nella Casa del Gran Hermano, i due gieffini sono inseparabili. tra le effusioni come baci e carezze, anche parole dolci. Segno, per i loro fan attivi via L'articolo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fanno sul serio? Arriva l’accusa di un’ex Grande fratello: “Hanno montato un teatrino” (VIDEO) proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ai microfoni di Pomeriggio 5,difiniscono al centro di una polemica accesa da Stefania Orlando. Sin dall’inizio del loro soggiorno nella Casa del Gran Hermano, i due gieffini sono inseparabili. tra le effusioni come baci e carezze, anche parole dolci. Segno, per i loro fan attivi via L'articolosuldi: “un teatrino” () proviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shaila Gatta e l’intimità con Lorenzo Spolverato : “Il mio corpo chiama - ho paura a tornare nel GF italiano” - Shaila Gatta ha paura del ritorno in Italia. Mette in conto che alcuni concorrente del Grande Fratello possano non comprendere l'improvvisa passione tra lei e Lorenzo Spolverato: "Quando ti piace veramente una persona delle cose non le puoi ... (Fanpage.it)

Grande Fratello 25 - Shaila Gatta sta deludendo la famiglia? Il forte gesto di sua mamma Luisa - Il comportamento di Shaila Gatta al Grande Fratello ha scatenato reazioni accese tra i telespettatori. La concorrente, inizialmente vicina a Javier Martinez, ha di recente dichiarato di essersi innamorata di Lorenzo Spolverato, altro protagonista ... (Anticipazionitv.it)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato - il bacio al Grande Fratello spagnolo : cosa è successo - I due inquilini si sono lasciati andare alle coccole sotto le coperte Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è sbocciato l'amore. I due inquilini del Grande Fratello da quando hanno messo piede nella casa del Gran Hermano non hanno avuto più il ... (Sbircialanotizia.it)

GF - Shaila Gatta svela cosa ha fatto a letto con Lorenzo : sul web è caos - La «vacanza» di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello spagnolo sta dando i suoi frutti. I due, infatti, in questi giorni ne hanno combinate di tutti i colori facendo parlare molto di sé, sia in Spagna sia in Italia. Proprio ieri, lo ... (Tvpertutti.it)