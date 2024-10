Sette multe in una settimana a San Giovanni Teatino per abbandono di rifiuti (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovi controlli e nuove multe a San Giovanni Teatino sull'abbandono dei rifiuti e sulla mancata differenziazione degli stessi. I controlli da parte della San Giovanni servizi in collaborazione con la polizia locale guidato dal comandante Corrado Tomei sono proseguiti questa settimana e, come Chietitoday.it - Sette multe in una settimana a San Giovanni Teatino per abbandono di rifiuti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovi controlli e nuovea Sansull'deie sulla mancata differenziazione degli stessi. I controlli da parte della Sanservizi in collaborazione con la polizia locale guidato dal comandante Corrado Tomei sono proseguiti questae, come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il tentato omicidio di San Giovanni Galermo, fermato un sospettato - ]]> Meno di 24 ore dopo il tentato omicidio avvenuto giovedì sera a San Giovanni Galermo, periferia di Catania, la Squadra Mobile ha fermato un uomo. Il sospettato è accusato di aver sparato un colpo ... (mondopalermo.it)

“Plastic Free”, la Stidda e i rifiuti: chieste 14 condanne - Il processo scaturito dall’operazione “Plastic Free”, messa a segno ad ottobre del 2019 a Vittoria, nel Ragusano, dalla Polizia di Stato (squadra mobile di Ragusa e Catania) e coordinata dalla Dda di ... (grandangoloagrigento.it)

Mafia a Vittoria, operazione Plastic free: chieste condanne per 150 anni di carcere - L’operazione, secondo la tesi dell’accusa, ha messo fine a un accordo illecito tra alcuni imprenditori del settore e personaggi appartenenti alla Stidda ... (msn.com)

Inchiesta "Plastic free": chieste condanne per 150 anni nel Ragusano I NOMI - Il settore è quello della filiera e del riciclo della plastica, molto importante in un territorio, quello Ragusano, dove la produzione orticola in serra è preponderante, ed economicamente e storicamen ... (gazzettadelsud.it)