Senigallia 15enne suicida L’appello dei genitori | Vittima dei bulli La scuola deve licenziare chi non ha vigilato

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Fa male, fa tutto troppo male. Per questo chiediamo a tutti ididi essere uniti, di denunciare. Da fuori quellasembra impeccabile, tranquilla, ma ogni giorno scopriamo qualcosa di marcio in più. Ci vuole chiarezza. Ci sono troppi ragazzi lì dentro ed evidentemente sono a rischio”. E’ il toccante, accorato appello deidelche si èto a Montignano di, in provincia di Ancona. Sono convinti che il loro figlio abbia deciso di togliersi la vita perchédismo a. Affiancati dall’avvocato Pia Perricci, a Repubblica hanno anche annunciato che chiedono “Il licenziamento per chi aha sbagliato e vogliamo che vengano acquisti i telefoni dei tre ragazzi che abbiamo indicato”.