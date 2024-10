Ilrestodelcarlino.it - Se n’è andato Fifo Castelli. Storico giornalista e ascolano indimenticabile

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giornalismoe redazioni del Carlino in lutto per l’improvvisa scomparsa di Serafino ‘. Il buonse ne èieri mattina all’età di 80 anni dopo una breve malattia che si è aggravata negli ultimi giorni. Redattore de Il Resto del Carlino, Serafinoè stato un maestro per tanti giovani cronisti e assieme al caporedattore Gianluigi Gasparri, ai vice Giovanni Giacomini e Stefano Cesetti, agli amici e colleghi Francesco Cicconi e Francesco Mazzocchi, ha davvero scritto pagine di storia della città delle Cento Torri. Scrittore eha lavorato nella redazione di via Vidacilio del Resto del Carlino, ma anche in quella di Macerata. Grande tifoso dell’Ascoli e appassionato conoscitore di calcio è anche stato addetto stampa dell’Ascoli Calcio ai tempi del Presidentissimo Costantino Rozzi.