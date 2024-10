Schifani alla convention di Santa Flavia: "La mia ricandidatura? Forza Italia in crescita, ma ora penso ai siciliani" (Di sabato 26 ottobre 2024) "La mia ricandidatura? penso a risolvere i problemi dei siciliani, come i termovalorizzatori e la siccità. Per ora sono concentrato su questo". Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, alla convention di Forza Italia organizzata a Santa Flavia. "Quello di una mia eventuale Palermotoday.it - Schifani alla convention di Santa Flavia: "La mia ricandidatura? Forza Italia in crescita, ma ora penso ai siciliani" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "La miaa risolvere i problemi dei, come i termovalorizzatori e la siccità. Per ora sono concentrato su questo". Lo ha detto il presidente della Regione, Renatodiorganizzata a. "Quello di una mia eventuale

