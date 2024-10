Roma, esplode il caso Hummels: l’annuncio in diretta di Juric spiazza tutti (Di sabato 26 ottobre 2024) L’esperienza fin qui di Mats Hummels alla Roma è condizionata dalle decisioni di Ivan Juric, che ha ribadito la propria responsabilità sul mancato impiego del difensore tedesco Mats Hummels per anni è stato uno dei difensori più forti d’Europa e in carriera ha vinto praticamente di tutto. Eccezion fatta per quella Champions League sfuggita per ben due volte con la maglia del Borussia Dortmund sempre in finale. Prima contro il Bayern Monaco, squadra in cui è cresciuto da giovane, e poi contro il Real Madrid la scorsa stagione. Il ciclo al Borussia Dortmund di Hummels è durato più di 500 partite con le vittorie di campionati, coppe e supercoppe arricchite ancor di più dai tre anni al Bayern Monaco. Però poi succede che i cicli finiscono e quindi il difensore tedesco la scorsa estate è rimasto svincolato per un po’, prima di firmare con la Roma. Tvplay.it - Roma, esplode il caso Hummels: l’annuncio in diretta di Juric spiazza tutti Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’esperienza fin qui di Matsallaè condizionata dalle decisioni di Ivan, che ha ribadito la propria responsabilità sul mancato impiego del difensore tedesco Matsper anni è stato uno dei difensori più forti d’Europa e in carriera ha vinto praticamente di tutto. Eccezion fatta per quella Champions League sfuggita per ben due volte con la maglia del Borussia Dortmund sempre in finale. Prima contro il Bayern Monaco, squadra in cui è cresciuto da giovane, e poi contro il Real Madrid la scorsa stagione. Il ciclo al Borussia Dortmund diè durato più di 500 partite con le vittorie di campionati, coppe e supercoppe arricchite ancor di più dai tre anni al Bayern Monaco. Però poi succede che i cicli finiscono e quindi il difensore tedesco la scorsa estate è rimasto svincolato per un po’, prima di firmare con la

Roma - Juric : “Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica” - (Adnkronos) – "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "La squadra ha preso ... (Webmagazine24.it)

