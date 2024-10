Processo per molestie in Mediaset: produttore di Forum accusato da giovane giornalista (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di molestie sessuali ha sollevato un polverone all’interno di Mediaset, coinvolgendo un produttore della storica trasmissione Forum. Una giovane giornalista, di soli trent’anni, ha presentato una denuncia contro il sessantenne, facendo luce su un episodio che risale all’estate del 2022. La denuncia, che ha portato alla decisione del Tribunale di Roma di rinviare a giudizio l’indagato, ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. La giovane, rimasta sotto shock per l’accaduto, ha testimoniato in aula, rivelando dettagli inquietanti sulla dinamica dell’incontro che doveva essere professionale. Il produttore, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse, dichiarandosi innocente. Gaeta.it - Processo per molestie in Mediaset: produttore di Forum accusato da giovane giornalista Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio disessuali ha sollevato un polverone all’interno di, coinvolgendo undella storica trasmissione. Una, di soli trent’anni, ha presentato una denuncia contro il sessantenne, facendo luce su un episodio che risale all’estate del 2022. La denuncia, che ha portato alla decisione del Tribunale di Roma di rinviare a giudizio l’indagato, ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. La, rimasta sotto shock per l’accaduto, ha testimoniato in aula, rivelando dettagli inquietanti sulla dinamica dell’incontro che doveva essere professionale. Il, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse, dichiarandosi innocente.

