Ricovero Vittorio Sgarbi | Ultime News Dall’Ospedale!

Ci sono nuovesuldi. Ecco come sta in questo momento!Nel silenzio ovattato di una stanza d’ospedale,affronta una delle battaglie più complesse della sua vita. Non si tratta di una polemica televisiva o di un acceso confronto politico, ma di un viaggio personale tra ombre interiori e fragilità. Da circa un mese, il critico d’arte è ricoverato a causa di una profonda depressione che lo ha costretto a rallentare.A differenza di quanto si poteva immaginare,non è solo. Secondo quanto riportato da Oggi e rilanciato da Today, accanto a lui ci sono la compagna storica Sabrina Colle, alcuni familiari, i fedeli assistenti e lo staff medico che lo segue con attenzione. Ma non solo. In questi giorni, il critico ha ricevuto la visita di vecchi amici e anche di figure istituzionali che hanno voluto dimostrargli affetto e sostegno.