Chiude Cammarata lo storico negozio di articoli sportivi di via Duca della Verdura | Si garantiscano i 27 lavoratori

Cammarata di via Duca della Verdura. La M.G. Consulting srl, che un anno fa era subentrata nella gestione dei due negozi di articoli sportivi col marchio Cammarata, il 21 marzo ha comunicato a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia la retrocessione. Palermotoday.it - Chiude Cammarata, lo storico negozio di articoli sportivi di via Duca della Verdura: "Si garantiscano i 27 lavoratori" Leggi su Palermotoday.it Chiuso dal primo aprile lo storedi via. La M.G. Consulting srl, che un anno fa era subentrata nella gestione dei due negozi dicol marchio, il 21 marzo ha comunicato a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia la retrocessione.

Chiude Cammarata, lo storico negozio di articoli sportivi di via Duca della Verdura: "Si garantiscano i 27 lavoratori". Dopo appena tre anni chiude il centro dialisi di Cammarata. Il Centro Dialisi di Cammarata: un servizio sanitario che rischia di scomparire, perchè?. Via libera dal tribunale al concordato: storica concessionaria chiude i battenti ma evita il fallimento. Mercato del Vittoria Calcio praticamente chiuso, lo annuncia il Direttore Sportivo Marco Cammarata. Cammarata Sport, cambio di gestione. Tutelati 50 lavoratori, prospettive di espansione per lo storico marchio palermitano. Ne parlano su altre fonti

Arezzo, si picchiano fuori dalla discoteca: la polizia chiude lo storico Class. «Ma noi non c'entriamo niente, è una zona malfamata» - Una pubblicità scomoda per un locale che ha fatto la storia del divertimento e della ... è un grande ingrosso di fiori e giardinaggio, lo Show Garden, in periferia, la prende con filosofia ... (corrierefiorentino.corriere.it)