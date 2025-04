Bayern Monaco v Borussia Dortmund | formazione anteprima e statistiche

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-11 19:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:della partita per ilcontro ilNegli ultimi anni, Der Klassiker ha svolto un ruolo fondamentale nel determinare chi sarebbe uscito dale dalandrà avanti e conquistava la Bundesliga.Nelle ultime due stagioni, tuttavia, che è cambiato con Bayer Leverkusen che emerge come sfidanti più vicini del.Ilè favorito per vincere la “Insalata” quest’anno dopo aver stabilito un vantaggio di sei punti sugli uomini di Xabi Alonso con sei partite rimanenti. Questo divario si ridurrebbe a tre se Leverkusen fosse in grado di vedere Union Berlin sabato all’inizio.Ilsarà anche alla disperata ricerca di cancellare la memoria della sconfitta per 2-1 infrasettimanali in casa con l’Inter che ha messo a pericolo la loro speranza di progressione della Champions League.