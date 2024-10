Preso col crack nelle scarpe: arrestato 37enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLo hanno fermato per un controllo di routine nei giardini della stazione di Santa Maria Novella. Un controllo di routine svolto dalla polizia ferroviaria a tutela degli scali ferroviari e zone limitrofe. E lo hanno beccato con oltre 20 Firenzetoday.it - Preso col crack nelle scarpe: arrestato 37enne Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLo hanno fermato per un controllo di routine nei giardini della stazione di Santa Maria Novella. Un controllo di routine svolto dalla polizia ferroviaria a tutela degli scali ferroviari e zone limitrofe. E lo hanno beccato con oltre 20

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fermato per un controllo di routine - tasso alcolemico choc : sette volte superiore al limite consentito - Un'automobilista savignanese può entrare nella non invidiabile classifica di etilometri da record. Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per un controllo di routine ... (Cesenatoday.it)