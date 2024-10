Prende la fidanzata a pugni in auto e la brucia viva: "Lui perfettamente lucido" (Di sabato 26 ottobre 2024) Pietro Morreale era "perfettamente capace di intendere e di volere". A decretarlo sono stati i giudici della Cassazione, che nelle scorse ore hanno pubblicato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 10 luglio hanno confermato l'ergastolo per il giovane che ha ucciso l'ex fidanzata Europa.today.it - Prende la fidanzata a pugni in auto e la brucia viva: "Lui perfettamente lucido" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pietro Morreale era "capace di intendere e di volere". A decretarlo sono stati i giudici della Cassazione, che nelle scorse ore hanno pubblicato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 10 luglio hanno confermato l'ergastolo per il giovane che ha ucciso l'ex

“È vergognoso - mi hanno spiato il conto corrente. Meglio prendere i soldi e metterli sotto le mattonelle” : Al Bano “vittima” dell’ex bancario Vincenzo Coviello - C’è anche Al Bano tra le “vittime” dell’ex bancario Vincenzo Coviello, accusato di aver spiato i conti correnti di migliaia di clienti famosi dalla politica al mondo dello spettacolo. Una violazione aziendale e della privacy di rilevante ... (Ilfattoquotidiano.it)

Hanno perso i genitori nell'incidente sulla Palermo-Sciacca - il sindaco Ruvolo : "La comunità si prenderà cura dei tre bimbi" - "Stamattina lo zio dei ragazzini ovvero il fratello del ragazzo morto, lo zio del padre e il fratello della madre, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale a Palermo per seguire da vicino la situazione dei tre bambini. Ho sentito ... (Agrigentonotizie.it)

Mercato Milan - CLAMOROSA rivelazione di Gimenez : «Hanno provato a PRENDERMI - sarebbe un SOGNO» - Mercato Milan, CLAMOROSA rivelazione di Gimenez: «Hanno provato a PRENDERMI, sarebbe un SOGNO». Le dichiarazioni Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord autore di 23 gol nel campionato olandese scorso, in una intervista concessa ai microfoni ... (Calcionews24.com)

I bambini hanno il cervello perfetto per comprendere anche il linguaggio dei computer - e facendo infinitamente meno fatica di quanta ne farebbero da adulti. E la tesi per cui lo smartphone è il male assoluto? - Proprio come per l’inglese. «Non è mai troppo presto per imparare il coding, proprio come non è si è mai troppo piccoli per avvicinarsi a una lingua straniera». Il perché, e soprattutto, come farlo, lo spiega Igor Guida. Vicepresidente di Stripes ... (Iodonna.it)